Горняк22: В Алтайском крае передали штормовое предупреждение из-за метели и гололеда
Снег, ветер. Погода Фото: pixabay.com
В начале рабочей недели в Алтайском крае значительно ухудшится погода. В некоторых районах будут метели, снегопады и дожди
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Алтайском крае в ближайшие дни, сообщается на сайте ЦГМС региона.
Так, в регионе 22 и 23 ноября ожидается снег, дождь, местами мокрый снег. В южных районах погодные условия будут еще более неблагоприятными: метели, гололед, а также возможно налипание мокрого снега.
Температура днем 22 ноября составит +2…+7 градусов, ночью -6…-11.
Ветер усилится до 30 м/с. На дорогах возможна сильная гололедица, местами снежные заносы.
Ранее сообщалось, что 14 стоянок подготовили на федеральных трассах Алтайского края в период непогоды.