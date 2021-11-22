Горняк22: В Алтайском крае не разрешают свидания с заключенными из-за COVID

Заключенные. Тюрьма Фото: pixabay.com

В УФСИН пообещали сообщить дополнительно об отмене запрета на свидания. Предположительно, это произойдет после улучшения эпидситуации

В колониях Алтайского края продолжает действовать запрет на проведение краткосрочных и долгосрочных свиданий с заключенными, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

Пока в ведомстве не готовы его отменить. Запрет на свидания действует в регионе со 2 июля до особого указания. Встречи с защитниками осуществляются через стекло с соблюдением всех мер безопасности.

Прием граждан по личным вопросам в ведомстве также не ведут – все вопросы предлагают направлять в интернет-приемную.

Родственников попросили с пониманием отнестись к ситуации. Об отмене запрета в УФСИН обещают сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что такие меры предприняли в целях предупреждения заболеваемости коронавирусом среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также самих работников уголовно-исполнительной системы.

ТОЛК