Горняк22: В России с 1 января будут выплачивать пенсии по-новому

Пенсия Фото: pixabay.com

Россияне, получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, все равно получат накопительную часть

В России с 1 января вступят в силу новые правила выплаты пенсий, а также заработает контроль за их начислением, сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, на территориях, где введен режим ЧС, смогут доставлять и выплачивать пенсии раньше срока. Для этого получатель должен обратиться в ПФР с заявлением.

Кроме того, пенсионер сможет при желании изменить способ получения выплаты, например, на счет в банке. Также судебным приставам запретят списывать деньги с пенсии, если гражданин признан банкротом.

По новым правилам пенсию умершего могут получить его законные наследники – для этого им необходимо направить заявление в ПФР.

Ранее сообщалось, что в России упростят правила назначения детских пособий.

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