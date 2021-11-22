Горняк22: Барнаульцы пожаловались на многократные списания платы за проезд в автобусах

Общественный транспорт, масочный режим Фото: "Толк"

На снимке видно, что средства за проезд списали с банковской карты пассажира в 5.40 утра, когда общественный транспорт еще не ходит

Жители Барнаула пожаловались, что при расчете банковским картами в общественном транспорте города происходят неоднократные списания денег. Об этом говорится в сообществе «Черный список Барнаул».

«Списывают по четыре раза! Сначала во время поездки, потом ещё два-три раза в то время, когда транспорт даже не ходит», – говорится в сообщении.

Фото: Черный список Барнаул

Пассажиры говорят, что рассчитываться картами удобно, однако такая ситуация не допустима.

Ранее сообщалось, что В Барнауле с 1 декабря проезд в общественном транспорте подорожает до 28 рублей.

ТОЛК