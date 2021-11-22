Горняк22: Десятки переписчиков прервали работу в Алтайском крае из-за COVID

Всероссийская перепись населения Фото: strana2020.ru

Перепись в крае, как и по всей стране, проходила с 15 октября по 14 ноября. Первые её результаты появятся в январе 2022 года

Более 60 сотрудников, которые проводили перепись населения в Алтайском крае, прервали работу по разным причинам, сообщает «Вести Алтай». Большинство из них заболели ковидом, нескольких покусали собаки и один сломал руку. При этом всем им пообещали выплатить страховку.

Сейчас специалисты Алтайкрайстата сравнивают данные планшетов переписчиков с информацией, полученной в режиме онлайн.

В ведомстве уточнили, что небольшая часть жителей края все же не приняла участие в переписи: кого-то из них не было дома, когда к ним приходили переписчики, а другие отказались, в основном, по религиозным соображениям

Новый формат переписи через сайт Госуслуг признали в Алтайском крае удачным.

Ранее сообщалось, что переписчики в Алтайском крае проходят регулярное тестирование на COVID.

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