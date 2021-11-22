Горняк22: В Барнауле будут ловить водителей, которые «забыли» поменять резину

Авто. Шины Фото: Бийское телевидение

Водителям напомнили, что менять резину на автомобиле нужно вовремя. Эксплуатировать летнюю резину зимой, а зимнюю летом запрещено

С 22 ноября по 5 декабря сотрудники ГИБДД будут вычислять барнаульских водителей, которые не сменили летнюю резину, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В ведомстве уточнили, что резину необходимо поменять на всех колесах транспортного средства. Особое внимание в полиции уделят общественному транспорту.

При необходимости в отношении водителей возбудят административные дела. Они будут привлечены к ответственности.

Кроме того, сотрудники полиции проследят за соблюдением скоростного режима. Особенно это важное в зимнее время, когда на дорогах гололед.

Ранее сообщалось, что в Барнауле проходят рейды против парковок в неположенных местах.

ТОЛК