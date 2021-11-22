Горняк22: Какого числа День сыновей 2021 и как с ним поздравить в стихах и прозе

Сыновья. Дети Фото: Pexels

В России и нескольких других странах День сыновей (или День сына) ежегодно отмечают 22 ноября. В этот день чествуют всех мужчин вообще, а также семьи, в которых есть сыновья

«Толк» публикует праздничную подборку задорных и приятных поздравлений с Днем сыновей в прозе и стихах.

Поздравления с Днем сыновей 2021 в стихах

Как хорошо, когда есть сын –

От Бога данная награда!

Он самый лучший из мужчин,

Других подарков мне не надо.

Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.

Я ради счастья твоего живу.

Ты наслаждайся молодостью, жизнью.

Пусть жизнь как сказка будет наяву!

А я лишь рядом буду находиться,

Хранить от зла и отводить беду!

Я поздравляю в День сыновей

Их дорогих и родных матерей,

Горя не ведайте, мирно живите,

Мальчишкам своим на радость цветите!

Поздравления в День сыновей в прозе

Дорогой сынок, ты моя защита, опора и наивысшее счастье! Я люблю тебя и всей душой желаю тебе быть здоровым, успешным и счастливым! Пускай удача улыбается тебе, чтобы все твои мечты сбывались! Оставайся таким целеустремленным, трудолюбивым и смелым! Помни, я тобой горжусь, мой любимый сын!

Сыночек, поздравляю тебя с Днем сыновей – праздником, который является поводом для моего счастья. Ведь у меня есть ты, мой сын. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.

Поздравляю с праздником – Днем сыновей! Желаю, чтобы ваши детки, самые родные и любимые, были истинно счастливы, успешны, здоровы, красивы, талантливы и самостоятельны. Пусть ваши родительские сердца переполняет гордость и любовь! Счастья вашим семьям и достатка в дом!

Дорогой сынок, мой стимул и вдохновение, моя опора и радость, с праздником! Дорогой и любимый сын, пусть все в жизни у тебя получается наилучшим образом, пускай исполняются мечты и желания, реализуются планы и задумки! Желаю тебе яркой, осмысленной и интересной жизни!

ТОЛК