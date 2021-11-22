Горняк22: Ветер, снег, метели и до +7 градусов ожидается в Алтайском крае 22 ноября

Метели и оттепель Фото: pixabay.com

Ночью по краю столбики термометров опускались до -11 градусов. Однако в регион вернулись снегопады и метели, которые задержатся здесь на неделю

Днем 22 ноября в Алтайском крае ожидается потепление до +2…+7 градусов. При этом синоптики передали штормовое предупреждение из-за непогоды, сообщает Алтайский ЦГМС.

На большей части территории региона в этот день пройдут дожди, мокрый снег, а местами возможны метели. На дорогах сохранится сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер южный, с порывами до 25-30 м/с.

В Барнауле в понедельник потеплеет до +2…+4 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, его порывы достигнут 17 м/с.

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