Горняк22: Народные приметы 22 ноября. Что нужно сделать на Матрону Зимнюю

Осень. Девушка Фото: Pexels

Матрона Зимняя – так на Руси прозвали святую преподобную Матрону Царьградскую, которая жила в пятом веке в Константинополе. По народным поверьям, Матрона возрождает на небесах зиму, а служат ей ветра

Согласно народному обычаю, на Матрону Зимнюю нужно было расстаться со старыми и лишними вещами. Нуждающимся отдавали вещи, которые лежали в сундуках неиспользованными около трех лет.

Зима вступала в свои права, а люди гадали о погоде на ближайшие несколько месяцев.

Туман 22 ноября обещал оттепель, а иней на деревьях – напротив, сильные морозы. Если реки и озера еще не замерзли и там плавают утки, по приметам, тепло продержится еще довольно долго. Гуси вышли на лед — к потеплению.

Облачность и снегопады 22 ноября обещают майское ненастье в следующем году.

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