Горняк22: Какого числа День психолога в России и кого с ним можно поздравить

Психолог. Сеанс. Психотерапия Фото: Pexels

В России День психолога появился благодаря инициативе Московского университета. Неформальный праздник отмечают с 2000 года

День психолога в России ежегодно отмечают 22 ноября, рассказывает «Календарь событий».

День психолога – неофициальный профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии: психологов, психотерапевтов, психиатров.

Кстати, у этого праздника есть известный аналог – Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Его отмечают 10 октября ежегодно с 1992 года. Психиатров, как правило, поздравляли с профессиональным праздником именно в этот день. Однако суть этой даты не в чествовании людей, работающих с душевным здоровьем, а в привлечении внимания общественности к проблемам психического здоровья.

Главная цель Дня психолога, 22 ноября, – напомнить обществу о важности профессии психолога, а властям – о необходимости финансировать сферу психологической поддержки. В День психолога в России проводят тематические лекции, совещания, круглые столы и семинары.

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