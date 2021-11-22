Горняк22: Лишь один знак ждет ссора с другом: астрологический прогноз с 22 по 28 ноября

Конфликт. Ссора Фото: pexels.com

На этой неделе Раки будут готовы сделать предложение своим возлюбленным, Дев ожидают судьбоносные встречи, а Стрельцы поменяют место работы

Профессиональный астролог из Барнаула Вера Топчеева рассказала «Толку», что ждать каждому знаку зодиака на неделе с 22 по 28 ноября.

Овен

Овны на этой неделе будут сосредоточены на вопросах семьи и финансов. Кто-то из представителей знака займется планированием семейного бюджета. Это время хорошо подойдет для того, чтобы избавиться от вредных привычек.

Телец

Представителям знака этот период принесет приятное общение с близкими людьми. Деловые партнеры подарят им новые перспективные идеи в бизнесе и помогут тем самым привлечь больше клиентов. Тельцам, которые состоят в браке, их супруги могут предложить романтическое путешествие.

Близнецы

Близнецы, по словам астролога, полностью окунутся в работу и достигнут в ней хороших результатов. Со стороны коллег их ждет поддержка и одобрение новых идей. Некоторые представители знака займутся своим здоровьем, его улучшением. Небольшие конфликты могут возникнуть с соседями.

Рак

Свадьба Фото: pixabay.com

На этой неделе представители знака проявят желание любить и быть любимыми. Некоторые из них могут сделать предложение руки и сердца своим партнерам. Период неблагоприятен для необдуманных трат, планирования своего бюджета и оформления кредитов.

Лев

По словам эксперта, на этой неделе Львы будут одаривать своим вниманием и теплом семью, создавая гармонию и уют в доме. Не лучшее время, чтобы показывать эмоции и выяснять отношения с начальством. Это может привести к конфликтным ситуациям.

Дева

Девы в этот период проявят практичность и соучастие в своем окружении. Ими будут восхищаться и пользоваться их советами. Некоторых представителей знака ожидают романтические знакомства и приятные встречи. На работе Девы будут стараться придерживаться составленного плана, однако придется внести некоторые корректировки.

Весы

Пара. Любовь. Отношения Фото: pixabay.com

Астролог уверена, что это время для представителей знака идеально подойдет для решения финансовых вопросов. Некоторым из них придет помощь от родителей, а кого-то вознаградят на работе. Возможны приятные покупки в дом. Напряженные ситуации, по словам эксперта, могут возникнуть с друзьями, поэтому от их компании на неделе лучше отказаться.

Скорпион

Скорпионы проявят активность в решении своих проблем. На этой неделе, по словам эксперта, окружающие будут завидовать их энергии и выносливости. Представители знака будут находиться в круговороте событий: деловые встречи, новые задачи, полезные знакомства будут ждать их.

Стрелец

Представители знака на этой неделе будут заняты своим личностным ростом. Это время для мечтаний и определения уровня жизни в плане комфорта и ценностей. На работе Стрельцов будут ожидать некоторые перемены. Те, кто задумывался о смене места работы, неожиданно для себя найдут подходящий вариант.

Козерог

Дружба Фото: Pixabay

У Козерогов в этот период на первое место выйдет общественная жизнь, а их социальный круг пополнится влиятельными людьми. В приоритете у них будет общение с единомышленниками, а близкие люди уйдут на второй план. Не лучшее время планировать какие-либо вложения.

Водолей

Фокус внимания представителей знака заострится на карьере и профессиональных достижениях. Перед ними откроются хорошие перспективы и осуществятся намеченные планы. В отношениях с семьей астролог советует Водолеям проявить терпение и мягкость.

Рыбы

Эта неделя представителям знака сулит приятные путешествия и обретение новых друзей. Кто-то из них может помочь в расширении деловых границ и стать единомышленником. Начинания Рыб в этот период поддержат влиятельные особы. В рабочем коллективе могут возникнуть сплетни из-за зависти.

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