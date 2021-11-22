Горняк22: В Славгороде произошел пожар в супермаркете «Мария-Ра»

Пожар Фото: В Курсе 22

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Что стало причиной возгорания, а также при каких обстоятельствах произошел пожар, выяснят специалисты

Утром 21 ноября в Славгороде загорелось здание магазина «Мария-Ра» (Ленина, 176). Об этом сообщили «Толку» очевидцы.

По словам местных жителей, пожарные больше часа тушили возгорание. О пострадавших и причинах ЧП не сообщается.

В пресс-службе ГУ МЧС по краю уточнили «Толку», что площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. Пожар произошел в одном из помещений магазина. Сейчас на месте работают пожарные, в тушении задействованы 16 человек. Причину выяснят органы дознания МЧС.

Ранее сообщалось, что в Поспелихе произошел пожар в супермаркете «Пятерочка». В результате ЧП никто не пострадал.

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