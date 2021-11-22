Горняк22: Груда металла: в Барнауле иномарка влетела в столб

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Жесткая авария произошла в пригородном поселке. После удара от автомобиля практически ничего не осталось — весь корпус смят

Утром 21 ноября в барнаульском поселке Власиха произошло ДТП – автомобиль врезался в столб, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидца, пострадавшие в аварии госпитализированы в больницу.

На кадрах видно, что автомобиль фактически превратился в груду металла – корпус практически полностью смят. При этом из-за удара сам столб повалился на землю. Более подробная информация будет известна позже.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель иномарки уснул и врезался в здание магазина.

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