Горняк22: Житель Рубцовска топором повредил припаркованный у дома автомобиль
Фото: Инцидент Рубцовск
Мужчина действовал быстро и уверенно: неожиданно подбежал к машине, ударил несколько раз стекло и скрылся с места преступления
В Рубцовске ночью 21 ноября мужчина топором разбил лобовое стекло автомобиля, который стоял во дворе дома по адресу: улица Осипенко, 144, сообщает «Инцидент Рубцовск».
Теперь его разыскивают по подозрению в умышленной порче чужого имущества.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что неизвестный быстро подбегает к машине, несколько раз ударяет топором по стеклу и спешно исчезает в поле.
Ранее сообщалось, что пьяный бийчанин разбил машину курьера и украл посылки с косметикой.