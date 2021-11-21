Горняк22: Барнаульские рестораторы попросили Томенко отменить QR-коды из-за убытков

Кафе Фото: pixabay.com

Общепит после введенных ограничений терпит бедствие — посещаемость сократилась на 70%. При этом многим заведениям даже пришлось закрыться

47 рестораторов Барнаула написали коллективное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой отменить введенные ограничения. Текст размещен в сообществе Barnaul22.

Так, в письме рестораторы указали, что посещаемость заведений после введения ограничений снизилась на 70%. При этом некоторые рестораны, расположенные в ТЦ, вовсе закрылись.

«Владельцы несут колоссальные убытки, ведь у заведений источник дохода – оказание услуг посетителям. А отсутствие гостей ставит рестораны в кризисное финансовое положение», – говорится в сообщении.

Сами владельцы уверены, что рестораны не являются местом, где риск заражения выше, чем в транспорте и школах. Они добавили, что общепит готов соблюдать все необходимые профилактические меры.

Бизнесмены попросили главу региона разрешить им работать после 23.00 и отменить QR-коды.

Напомним, с 30 октября в Алтайском крае ввели систему QR-кодов для посещения торговых и торгово-развлекательных центров. С 15 ноября к ней присоединится общепит, театры, кинотеатры, в цирки, клубы, бассейны, фитнес-клубы и тд.

Ранее владельцы 12 торговых центров Барнаула и Новоалтайска направили коллективное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко. В нем они пожаловались на колоссальные убытки за время пандемии.

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