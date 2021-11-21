Горняк22: Экс-чиновнице Марине Раковой предъявили обвинение в мошенничестве

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova/

Ракову обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальная санкция предусматривает десять лет лишения свободы

Следователи ГУ МВД России по Москве предъявили обвинение экс-заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает МВД Медиа.

Также по статье 159 УК РФ обвиняют и бывшего заместителя гендиректора «Фонда новых форм развития образования» Евгения Зака.

По версии следствия, в 2018 году Ракова и Зак вступили в сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым, чтобы похитить деньги вуза. Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России, чтобы фиктивно трудоустроить их в вуз.

Следствие установило факт необоснованной выплаты данным «сотрудникам» в период с 2018 по 2020 год. Фактически никаких работ в вузе они не выполняли, однако зарплату исправно получали.

Ущерб от действий обвиняемых предварительно составил более 20 млн рублей.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц. Сейчас устанавливаются возможные соучастники и другие эпизоды.

Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

Напомним, что уроженку Алтайского края Марину Ракову обвиняют в хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, на посту замминистра просвещения она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду, в котором была гендиректором. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего». «Шанинка», ректора которой отправили под домашний арест, была одним из подрядчиков фонда.

Сначала Марина Ракова пыталась скрыться от следствия, но после ареста мужа сама пришла в полицию. В настоящее время она до 6 декабря находится в СИЗО.

ТОЛК