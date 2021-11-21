Горняк22: Шесть лет мучений: у ребенка из алтайского села вытащили два магнита из носа

Детский сад. Ребенок Фото: pixabay.com

Мать долгое время не находила себе места и пыталась решить проблему с носовым дыханием сына. Однако найти корень зла удалось лишь к шести годам

У семилетнего мальчика из Алтайского края из носа вытащили два магнита, с которыми он жил на протяжении шести лет, сообщает Mash Siberia.

Родители долгое время лечили ребенка, однако проблема с дыханием продолжалась. Тогда семья попала на прием к главврачу алтайского лор-центра Евгению Тимошенскому, и он нашел причину недомоганий – два магнитика в носу.

На рентгене высветились два металлических шарика, державшиеся рядом. Оказалось, что ребёнок затолкал магниты в нос, когда ему было около года — и со временем они перекрыли дыхание. Врачи достали магниты специальными щипчиками.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде врачи извлекли из уха ребенка два зуба и карамельку. Ребенок с неврологическими нарушениями поступил в больницу с жалобами на резкую боль в ухе.

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