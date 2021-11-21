Горняк22: +534 новых больных: в Алтайском крае продолжает «гулять» коронавирус
Коронавирус Фото: pixabay.com
В Алтайском крае продолжается рост заболевших коронавирусом. Так, ежедневно в регионе фиксируют более 500 новых зараженных
Коронавирус выявили у 534 жителей Алтайского края за прошедшие сутки. Таким образом, число зараженных достигло 98 778 человек, в том числе в крае зарегистрировано 7 945 больных детей. Об этом сообщает краевой оперштаб.
- 29 больных ковидом скончались в регионе за сутки, причиной смерти 27 из них стала инфекция. Всего среди пациентов с коронавирусом умерли 6 877 человек.
- 538 жителей Алтайского края выздоровели за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии с ковидом справились 69 748 пациентов.
- В ковидных госпиталях с подтвержденным диагнозом сейчас лежат 3 744 человека. 409 пациентов находятся там с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
- 774 человека находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 305 лежат под аппаратами ИВЛ.
- 4 846 ковидных коек развернуто сейчас в крае, свободными остаются 693 места.
- На утро 20 ноября в Алтайском крае прививаются 959,1 тыс. человек.
- 9 883 теста сделали в регионе за прошедшие сутки.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 120
Бийск – 47
Рубцовск – 45
Славгород – 19
Алейск – 18
Камень-на-Оби – 16
Благовещенский район – 14
Топчихинский район – 13
Калманский, Локтевский, Ребрихинский, Павловский, Суетский районы – по 12 заболевших
Завьяловский, Кулундинский, Усть-Калманский районы – по 11
Алейский, Змеиногорский, Родинский районы – по 10
Михайловский, Рубцовский районы – по 9
Заринск, Мамонтовский, Первомайский районы – по 8
Егорьевский, Шипуновский районы – по 7
Волчихинский, Поспелихинский, Угловский районы – по 6
Ключевский, Краснощековский районы – по 5
Немецкий национальный, Табунский, Усть-Пристанский районы – по 4
Бурлинский, Романовский, Хабарский, Чарышский районы – по 3
Баевский, Быстроистокский, Тальменский, Третьяковский районы – по 2
Белокуриха, Курьинский, Новичихинский районы – по 1.
Ранее сообщалось, что непривитых бийских педагогов могут отстранить от работы с 22 ноября.