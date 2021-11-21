Горняк22: Ушла легенда: умер народный артист России Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин Фото: instagram.com/garkalin/

Почти два месяца он боролся с последствиями коронавирусной инфекции. Однако хронические заболевания усугубили состояние артиста

Народный артист России Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни, сообщает телеграм-канал 112.

С начала октября он боролся с коронавирусом. Болезнь развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.

Валерий Гаркалин – актер театра и кино. Артист стал известен после ролей в таких фильмах и сериалах, как «Детки напрокат», «Дом кувырком», «Ширли-Мырли» и «Моя прекрасная няня». С 2002 года он преподает на факультете эстрады в ГИТИСе.

Напомним, в начале октября 67-летнего актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом. Он проходил лечение в больнице в Коммунарке. Представители ГИТИСа, где он преподавал, уверяли, что с актер чувствует себя хорошо и его жизни ничего не угрожает.

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