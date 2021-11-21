Горняк22: Прощание с Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября

Валерий Гаркалин Фото: kino-teatr.ru

Почти два месяца он боролся с последствиями коронавирусной инфекции. Однако хронические заболевания усугубили состояние артиста. Врачи до последнего боролись за его жизнь

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства – ГИТИСа, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

«Естественно, мы не будем спрашивать про QR-коды. Но очень просим, чтобы люди, которые видят у себя признаки ОРЗ, воздержались от посещения прощания», – отметил Заславский.

Однако информации о месте похорон пока нет.

Напомним, 20 ноября Гаркалин скончался в возрасте 67 лет. До этого он почти два месяца провел в больнице после заражения коронавирусом.

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