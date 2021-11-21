Горняк22: Барнаульский фотограф заснял МКС на фоне Полнолуния

Фото: instagram.com/grad.i.ent/

Фотограф долгое время мечтал сделать именно такие кадры. Однако ему мешали погодные условия или другие весомые обстоятельства

Барнаульский фотограф, который публикует свои снимки в Instagram под ником grad.i.ent, заснял МКС на фоне Полнолуния. Снимки появились на его странице в соцсети.

Фотограф признался, что из-за погоды уже отчаялся сделать четкие кадры, но внезапно небо очистилось и он все же поехал на съемку.

«Потому что на ближайшие пару месяцев таких шансов больше не будет. Пришлось ехать. Результат оправдал ожидания, и получился даже интереснее чем в прошлый раз – теперь видно и солнечные панельки, и даже очертания каких-то модулей!», – говорится в описании.

За этими кадрами фотограф гонялся полгода.

Ранее фотограф уже делал снимки на фоне Луны, однако тогда еще Полнолуния не было, и снимки были не такими эффектными.

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