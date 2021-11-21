Горняк22: Вирусолог объявил о спаде волны коронавируса в России

Коронавирус, пандемия Фото: Анна Меньшикова

В начале ноября в России фиксировали рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. Однако в последнее время цифры заметно снизились

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад, сообщает РИА «Новости». По его словам, максимальные показатели оперштаб фиксировал в начале ноября. Если тенденция сохранится на протяжении двух-трех недель, то можно говорить об улучшении эпидситуации.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», – объяснил он.

Однако Бутенко заверил, что полностью инфекция все равно не исчезнет, поэтому в дальнейшем россиянам придется соблюдать меры безопасности и прививаться. Он привел в пример Китай, где все ограничительные меры строго выполняются.

Специалист призвал власти продолжать стимулировать россиян к вакцинации.

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