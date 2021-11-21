Горняк22: В Горно-Алтайске ищут разработчика проекта нового аэропорта

Аэропорт Горно-Алтайска Фото: Аэропорт Горно-Алтайск

Начальная цена контракта составляет 146 млн рублей. Заявки от участников принимаются до 26 ноября, итоги тендера подведут 3 декабря

Аэропорт Горно-Алтайска объявил тендер на разработку проекта обновленной воздушной гавани, сообщает «Деловой Бийск».

Так, согласна планам руководства, в аэропорту реконструируют существующий комплекс (терминал А) и построят новое здание (терминала В, под международные воздушные линии). Также там появится еще один терминал С (VIP и бизнес-обслуживание международных и внутренних воздушных линий).

Кроме того, в аэропорту хотят создать единый вестибюль для терминалов международных и внутренних воздушных линий, а также заправку для электромобилей.

Строительство нового аэровокзального комплекса запланировано на 2022—2025 годы. Предполагается, что во время реконструкции аэропорт будет работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в конце 2019 года воздушная гавань впервые в своей истории преодолела рубеж в 100 тысяч пассажиров в год. Тогда директор аэропорта Сергей Круглов отметил, что пассажирам на имеющихся площадях стало тесно. Тогда плинровалось начать реконструкцию в 2022 году.

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