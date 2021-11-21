Горняк22: Жители двух многоэтажек остались без воды из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Сейчас коммунальщики проводят работы по ликвидации последствия порыва. Для тех, кто остался без воды, организуют подвоз ресурса

Работники Водоканала устраняют повреждение на водопроводной сети диаметром 250 мм, которое произошло утром 20 ноября на пересечении улиц Юрина и Кавалерийской в Барнауле, сообщает пресс-центр администрации города.

Сейчас сотрудники занимаются земляными работами, в ликвидации аварии участвуют пять единиц техники и одна бригада рабочих. Дорожники убирают вышедшую на поверхность воду.

Из-за ЧП без воды остались жители домов №238 и 244 по улице Юрина. Для них организуют подвоз ресурса.

Напомним, утром 20 ноября в Барнауле на пересечении улиц Юрина и Кавалерийской произошел «потоп» – вода вышла на проезжую часть.

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