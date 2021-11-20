Горняк22: Непривитых бийских педагогов могут отстранить от работы с 22 ноября

Учитель Фото: pixabay.com

Местные чиновники утверждают, что с теми, кто еще не решился на вакцинацию от коронавирусной инфекции, ведется разъяснительная работа

С понедельника, 22 ноября, педагогов бийских образовательных учреждений отстранят от работы. Об этом сообщает «Деловой Бийск» со ссылкой на управление образования администрации города.

По данным издания, все сотрудники уже получили уведомления о том, что с понедельника, 22 ноября, их не ждут на рабочих местах без вакцинации.

«Будут отстранены от работы, если на эту дату у них не будет хотя бы одной прививки», – цитирует сайт главного специалиста управления Надежду Сепетую.

По ее словам, количество привитых в образовательных учреждениях педагогов в городе сейчас составляет 2 652 человека, или 82% от общего числа сотрудников.

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