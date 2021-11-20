Горняк22: Непривитых бийских педагогов могут отстранить от работы с 22 ноября
Учитель Фото: pixabay.com
Местные чиновники утверждают, что с теми, кто еще не решился на вакцинацию от коронавирусной инфекции, ведется разъяснительная работа
С понедельника, 22 ноября, педагогов бийских образовательных учреждений отстранят от работы. Об этом сообщает «Деловой Бийск» со ссылкой на управление образования администрации города.
По данным издания, все сотрудники уже получили уведомления о том, что с понедельника, 22 ноября, их не ждут на рабочих местах без вакцинации.
«Будут отстранены от работы, если на эту дату у них не будет хотя бы одной прививки», – цитирует сайт главного специалиста управления Надежду Сепетую.
По ее словам, количество привитых в образовательных учреждениях педагогов в городе сейчас составляет 2 652 человека, или 82% от общего числа сотрудников.