Горняк22: Барнаульскому застройщику не разрешили возводить жилой комплекс «в чистом поле»

Проект ЖК на Павловском тракте, 196 Фото: "Архи Групп"

В гигантском квартале на окраине Барнаула запроектировали первый жилой комплекс с четырьмя домами и видеонаблюдением по всему периметру. Но градосовету он не понравился

В большом квартале за барнаульским ТРК «Арена» запроектировали первый жилой комплекс. Сейчас здесь пустырь, по соседству нет инфраструктуры. Архитекторы презентовали эскиз на градосовете 18 ноября, однако экспертам не понравилось, что дома встанут «в чистом поле» и не будут обеспечены ни парковками, ни социальными объектами.

Видеонаблюдение на смартфонах

Вся территория в 86 га на пересечении Павловского тракта с улицей Просторной поделена на три квартала. Пока разработчики взялись за часть первого. Здесь должны встать четыре корпуса многоквартирного жилого дома: три 10-этажных и один 16-уровневый. Также в комплекс входит два двухэтажных здания общественного назначения.

Конструктивно жилые дома будут выполнены из монолитного каркаса, стены предлагают заполнить и облицевать силикатным кирпичом, а в последующем покрасить в коричневые и бежевые оттенки. В квартирах – отражающее архитектурное стекло.

02 ноября, 14:22

Ради кварталов с 23-этажками по Павловскому тракту в Барнауле запустят трамвай

В Барнауле утвердили план застройки гигантского участка на окраине. Здесь будет три квартала с домами до 23 этажей, ради которых по Павловскому тракту запустят трамвай

Внутренние планировки предполагают в общей сложности 518 квартир, среди которых маленькие студии, «однушки», «двушки», «трешки». Во дворах запроектированы площадки для игр детей, занятий физкультурой, хозяйственных целей, а также открытая наземная стоянка на 58 автомобилей со шлагбаумом. Предусмотрено видеонаблюдение по всему периметру, которым можно управлять через смартфоны.

Мало парковок

Ранее для всей территории в 86 га разработали проект планировки. Специалист компании «Архи Групп» Кирилл Храбрых, презентовавший жилые дома, ссылался на этот документ, которым продиктовано то или иное расположение объектов. Однако участников обсуждения это не устроило.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников указал на то, что на участке заказчика размещено лишь 56 парковочных мест и те близко к окнам жилых домов, что нарушает действующие нормы. При этом всего в проекте числится 306 мест, но все остальные находятся за пределами отведенной территории. «Нормы грубо нарушены, проигнорированы, предлагаю отклонить проект», – подытожил Четошников.

На это представитель компании-застройщика (ГК «Алгоритм») Сергей Борисов ответил, что в следующих очередях кварталов предусмотрены многоэтажные гаражные комплексы, которые компенсируют недостающие места для машин. Также он выразил готовность превратить свободную площадь на участке в объеме 5 тыс. кв. метров в стоянки, где как раз можно будет разместить 300 автомобилей.

А где детсады?

Члены градосовета возмутились еще и отсутствием социальной инфраструктуры в будущем жилом комплексе. По завершении всех этапов в кварталах будет пять детсадов, две школы и поликлиника. Но в первом ЖК не планируют ничего, кроме квартир и магазинов.

«Мы в чистом поле строим, где нет ограничений, и уже с заведомо плохими условиями. Ссылаемся на проект планировки квартала. Вы садики построите через 5-10 лет, а через год уже сдадите дома. И куда дети пойдут? Я против», – высказался исполнительный директор ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин.

«Может быть, пересмотреть очередность и начать этот этап с других кварталов, где запланированы детсады и школы, парковочные комплексы. С тем, чтобы основные потребности первых жильцов были реализованы в первом пусковом комплексе. И городу надо подключиться к развитию социальных объектов», – предложил Четошников.

Проект ЖК на Павловском тракте, 196 Фото: «Архи Групп»

С ним согласилась директор творческой мастерской «Призма» Наталья Кан. Она напомнила, что если масштабное строительство делится на этапы, то каждый из них должен быть завершенным, чтобы его можно было эксплуатировать в соответствии с действующими нормами в части проживания, благоустройства, количества парковок.

Также экспертов смутило то, что объекты общественного назначения отдельно стоящие, но в проекте указаны как встроенно-пристроенные. А вся группа, состоящая из четырех многоквартирных высоток и этих коммерческих объектов, вообще идет как жилой дом на Павловском тракте, 196. Хотя официально ее следовало бы назвать комплексом.

План кварталов на Павловском тракте/ул. Просторной Фото: «Архи Групп»

Градосовет напомнил, что обозначения в документации должны соответствовать, ведь для каждого из них действуют свои нормы. Заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков объяснил, что несколько корпусов называют домом для получения проектного финансирования банка, которое по закону выдается лишь на один объект и один участок.

По итогам рассмотрения проект решили отклонить и отправить на доработку.

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