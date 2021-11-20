Горняк22: На Алтае попавший под сокращение хирург онкодиспансера заявил о лжи руководства

Операция Фото: Алтайский краевой онкодиспансер

По словам Агеева, сотрудники из его отделения «сломались» – двое написали заявления на перевод в химиотерапевты, один подался в радиологи

Заведующий одного из двух оптимизируемых хирургических отделений Алтайского онкодиспансера Александр Агеев заявил о недостоверности распространяемых сведений, относящихся к ситуации. Об этом сообщает ИА Regnum.

Ранее правительство региона распространило сообщение, в котором со ссылкой на главврача диспансера Игоря Вихлянова говорилось, что объем медпомощи в медучреждении останется на прежнем уровне, а попавшим под сокращение медикам дадут соответствующие их квалификации и прежнему уровню зарплат должности. Однако сам врач в разговоре с журналистами заявил, что таких предложений ему не поступало.

«Информация о том, что главврач предложил мне возглавить отделение телемедицины с сохранением уровня заработной платы и возможности делать операции в торакальном отделении на условиях совмещения, – возмутительная ложь», – заявил медик.

По его словам, после резонанса в СМИ никто из руководства повторно с ним не связывался. Более того, отметил Агеев, уже сегодня в отделении якобы начались проблемы из-за того, что оптимизируемым хирургам приходится переходить в химиотерапевты. В их числе – кандидат медицинских наук с 13-летним стажем, автор патентов, носящий звание «Лучший хирург Алтайского края», Алексей Максименко.

«Сейчас во втором торакальном отделении из пяти врачей остались трое. Один – в отпуске, один – на специализации. С операциями не справляются. В день могут делать одну-две», – сообщил он.

Медик не согласен с тем, как руководство диспансера организовало оптимизацию. И говорит, что на его предложения никак не реагируют.

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