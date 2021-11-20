Горняк22: Путин предложил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, на повышение прожиточного минимума и МРОТ направят около 30 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей – до 12 654 рублей, сообщает ТАСС.

«Предлагаю на следующий год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно – на 8,6%», – заявил он.

Глава государства отметил, что от размера прожиточного минимума зависят многие социальные пособия, выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям.

Кроме того, президент поручил увеличить в 2022 году МРОТ на 8,6% – до 13 890 рублей, так как минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. МРОТ используют для начисления пособий по временной нетрудоспособности и установления зарплат в бюджетной сфере.

Ранее в России предложили выплачивать 30 тысяч рублей на детские коляски и кроватки. По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, из-за пандемии коронавируса и связанного с ней кризиса нужно поддерживать население. Кроме того, политик выступил с инициативой о выдаче семьям наборов для новорожденных за 20 тысяч рублей.

ТОЛК