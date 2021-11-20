Горняк22: В горах Алтая на видео сняли «броккенского призрака»

Туман в горах Фото: pexels.com

Местный житель запечатлел гигантскую призрачную фигуру на фоне белой пелены в окружении радужного ореола, которая в какой-то момент даже начала махать рукой

В Республике Алтай на видео сняли гигантский человеческий силуэт в центре радужного свечения – кадры появились в соцсетях.

На съемке, сделанной на неком возвышении в горах, видна таинственная фигура, машущая рукой человеку с камерой. Утверждается, что запись сделали в Кош-Агачском районе региона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инцидент Барнаул (@incident22)

Комментаторы предположили, что увиденное – дух алтайской принцессы Укока или шамана.

Однако местные СМИ быстро раскрыли загадку. Это явление хорошо известно и называется «броккенским призраком» – в кадр попала тень самого наблюдателя на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу.

Ранее «Толк» сообщал о том, что американская журналистка искала на Алтае «призраков загробного мира».

ТОЛК