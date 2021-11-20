Горняк22: Путин наградил кадровика алтайского правительства Игоря Гниденко

Игорь Гниденко Фото: пресс-служба администрации Алтайского края

В августе 2020 года Игоря Гниденко назначили заместителем руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края

Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров Игорь Гниденко получил орден Дружбы. Указ президента опубликовали на официальном портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», – написано в документе.

Орден Дружбы чаще всего вручают тем, у кого уже есть госнаграды. В 2013 году Гниденко получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. У него также есть медаль «За заслуги в труде» и юбилейная медаль Алтайского края.

Игорь Гниденко родился 16 апреля 1957 года в Первомайском районе. В 2001 году он начал работать консультантом комитета по работе с кадрами и взаимодействию с органами местного самоуправления в администрации Алтайского края. В 2010 году он стал начальником департамента администрации края по вопросам государственной службы и кадров.

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