Горняк22: 530 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Алтайском крае
Скорая помощь. Коронавирус Фото: телеканал "Толк"
В Алтайском крае продолжается рост числа новых заболевших коронавирусом, говорить о выходе на плато пока не приходится. Ежедневный прирост сейчас превышает 500 случаев
У 530 жителей Алтайского края за минувшие сутки выявили коронавирус. Общее число подтвержденных случаев на 19 ноября достигло 98 244, в том числе заболели 7 876 детей до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.
- 33 пациента с ковидом скончались в регионе за сутки, причиной смерти 28 из них стал ковид. Общее число летальных исходов в регионе составило 6 848.
- 493 жителя Алтайского края выздоровели за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии с ковидом справились 69 210 пациентов.
- 810 человек находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 304 лежат под аппаратами ИВЛ.
- 4 846 ковидных коек развернуто сейчас в крае, свободным остается 621 место.
- На утро 19 ноября в Алтайском крае прививаются 946,9 тыс. человек.
- 9 111 тестов сделали в регионе за прошедшие сутки.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 158,
Бийск – 49,
Рубцовск – 43,
Алейск – 31,
Заринск – 29,
Славгород – 17,
Благовещенский район – 13,
Залесовский и Топчихинский районы – по 12,
Камень-на-Оби, Яровое, Алейский, Немецкий национальный, Романовский и Рубцовский районы – по 11,
Волчихинский, Мамонтовский и Шипуновский районы – по 8,
Завьяловский район – 7,
Заринский, Михайловский, Первомайский и Табунский районы – по 6,
Кулундинский, Ребрихинский и Усть-Калманский районы – по 5,
Калманский и Угловский районы – по 4,
Курьинский район – 3,
Новоалтайск, Ключевский, Новичихинский, Усть-Пристанский районы – по 2,
Алтайский, Егорьевский, Ельцовский, Краснощековский, Кытмановский, Советский, Троицкий и Шелаболихинский районы – по 1.