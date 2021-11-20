Горняк22: 530 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Алтайском крае

Скорая помощь. Коронавирус Фото: телеканал "Толк"

В Алтайском крае продолжается рост числа новых заболевших коронавирусом, говорить о выходе на плато пока не приходится. Ежедневный прирост сейчас превышает 500 случаев

У 530 жителей Алтайского края за минувшие сутки выявили коронавирус. Общее число подтвержденных случаев на 19 ноября достигло 98 244, в том числе заболели 7 876 детей до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.

33 пациента с ковидом скончались в регионе за сутки, причиной смерти 28 из них стал ковид. Общее число летальных исходов в регионе составило 6 848.

493 жителя Алтайского края выздоровели за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии с ковидом справились 69 210 пациентов.

810 человек находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 304 лежат под аппаратами ИВЛ.

4 846 ковидных коек развернуто сейчас в крае, свободным остается 621 место.

На утро 19 ноября в Алтайском крае прививаются 946,9 тыс. человек.

9 111 тестов сделали в регионе за прошедшие сутки.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 158,

Бийск – 49,

Рубцовск – 43,

Алейск – 31,

Заринск – 29,

Славгород – 17,

Благовещенский район – 13,

Залесовский и Топчихинский районы – по 12,

Камень-на-Оби, Яровое, Алейский, Немецкий национальный, Романовский и Рубцовский районы – по 11,

Волчихинский, Мамонтовский и Шипуновский районы – по 8,

Завьяловский район – 7,

Заринский, Михайловский, Первомайский и Табунский районы – по 6,

Кулундинский, Ребрихинский и Усть-Калманский районы – по 5,

Калманский и Угловский районы – по 4,

Курьинский район – 3,

Новоалтайск, Ключевский, Новичихинский, Усть-Пристанский районы – по 2,

Алтайский, Егорьевский, Ельцовский, Краснощековский, Кытмановский, Советский, Троицкий и Шелаболихинский районы – по 1.

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