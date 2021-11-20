Горняк22: Соцсети: в Алтайском крае без угля остался целый район

Уголь. Огонь Фото: pexels.com

По словам местных жителей, к приходу зимы здесь топлива не оказалось совсем, – людям приходится заказывать его в других районах

Третьяковский район Алтайского края полностью остался без угля на зиму. Об этом его жительница сообщила в паблике «Барнаул 22».

«И дело даже не в огромных ценах, а в том, что его (угля, – прим. ред.) нет», – объясняет Анастасия Белоусова.

По ее словам, местным жителям, среди которых много пенсионеров, приходится покупать топливо в других районах по цене пять тысяч рублей за тонну плюс доставка.

«Вот так в стране, где больше всего газа и угля, людям нечем согреться зимой», – сетует женщина.

На сегодня проблемы поставок угля возникли в Новичихинском, Поспелихинском, Каменском и Хабарском районах, сообщают «Вести-Алтай». По данным телеканала, причина – высокий спрос топлива на экспорт и рост цен.

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