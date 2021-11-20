Горняк22: 20 ноября в Бийске на арене «Бия» откроют первый в этом году каток

Коньки Фото: pixabay.com

Горожанам напомнили, что при посещении фитнес-зала нужно иметь с собой QR-код и паспорт. Предъявлять эти документы надо будет при каждом посещении

20 ноября в Бийске в спортивной арене «Бия» откроют первый каток, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Одним из приятных зимних занятий для жителей города Бийска является поход на ледовый каток. Возможность прокатиться с ветерком на свежем воздухе появилась уже сейчас, – отметили в городской администрации.

При этом бийчанам напомнили, что совершеннолетних горожане смогут пройти на лед только по QR-кодам или медотводу с отрицательным ПЦР-тестом. С собой также необходимо взять паспорт. Детей ковидные ограничения не затронут.

Кроме того, в «Заре» уже открыли пункт проката лыж. Горожане могут прокатиться по лыжной «Трассе здоровья» длиной 10,5 км. Взять лыжный комплект можно без QR-кода.

Сложная ситуация складывается у непривитых родителей, которые водят детей в спортивные секции. В СК «Заря» в бассейн, на гимнастику и в прочие секции могут пройти только дети. Родителям и тренерам при входе нужно предъявить QR-код.

Ранее барнаульцам напомнили правила посещения катков и лыжных баз в пандемию. Запускать в крытые помещения будут только по QR-коду или справке о медотводе от прививки против коронавируса. Со своим инвентарем без входа в залы эти документы не потребуются.

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