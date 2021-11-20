Горняк22: Город встал: девятибалльные пробки парализовали движение в Барнауле

Утром 25 декабря таксисты в Барнауле взвинтили цены из-за 7-балльных пробок Фото: pixabay.com

Обстановку накалили прошедший накануне снегопад, а также несколько мелких ДТП. Автомобилисты рекомендуют искать альтернативные пути проезда.

Сила дорожных пробок в вечерний час пик 19 ноября в Барнауле достигла максимума в девять баллов. Данные передает сервис 2ГИС.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в центре города – в районе площади Октября и проспекта Строителей. Ситуацию здесь осложняют несколько мелких ДТП.

Также затруднен проезд по улицам Малахова, Попова, объездной трассе.

Накануне в городе прошел мощный снегопад – за сутки выпала треть от месячной нормы осадков. С последствиями непогоды продолжают бороться дорожные службы краевой столицы.

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