Горняк22: Мэрия Барнаула сообщила о сносе аварийных домов на Кутузова

Снос дома Фото: пресс-центр администрации Барнаула

На выходных рабочие приступят к разборке соседнего с домом по Кутузова, 10 здания. При этом о сроках окончания работ и снятия ограждения с тротуара не сообщается

В Барнауле начали снос многоквартирных домов в поселке Кирова, которые ранее признали аварийными. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

«19 ноября подрядная организация приступила к сносу дома по адресу: ул. Кутузова, 10», – уведомили в мэрии.

Здесь добавили, что рабочие уже завершили демонтаж кровли, части наружных и внутренних стен.

Кроме того, на выходные дни планируют соседнего здания по Кутузова, 12, добавили в администрации.

Ранее местные жители в соцсетях пожаловались на то, что тротуар у построек отгородили сигнальной лентой, в результате пешеходы оказались вынуждены идти по обочине проезжей части. Чиновники на это заявили, что ограждение «является необходимой мерой».

О сроках окончания работ не сообщается.

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