Горняк22: «Офисник» обанкроченного «Барнаулэнерго» продают в центре города

Здание Фото: "Авито"

Объект находится в пределах «отличной транспортной развязки, в шаговой доступности остановки практически всех видов транспорта», отмечает автор объявления

Пятиэтажное офисное здание, где ранее располагалась компания «Барнаулэнерго», продают в Барнауле за 70 млн рублей. Объявление появилось на портале «Авито».

Объект находится по адресу улица Пионеров, 8а – рядом с «Новым рынком» и ТРЦ «Пионер».

На первом этаже здесь есть большая оборудованная столовая, территория имеет собственную парковку, говорится в предложении.

«Барнаулэнерго» признали банкротом в 2009 году.

Ранее «Толк» сообщал о том, что знаменитый 30-летний недострой в центре Барнаула выкупили на торгах.

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