Горняк22: На Алтае суд разрешил вырубить рощу с краснокнижной флорой и фауной

Березовая роща в Усть-Калманском районе Фото: Алексей Эбель

В качестве третьего лица в разбирательстве участвовало Минприроды, но, по словам сельчан, чиновники могли не слишком активно участвовать в процессе

В Алтайском крае суд не стал запрещать вырубку уникальной березовой рощи Усть-Калманского района, на защиту которой встали местные жители. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Уточняется, что в удовлетворении заявления 17 ноября отказал районный суд. Активисты сообщили журналистам, что планируют продолжить борьбу за сохранение объекта.

Ранее жители сел Ельцовка и Новокалманка взбунтовались против вырубки березового леса, которую инициировал выкупивший землю предприниматель Андрей Лавренко – мужчина решил заниматься здесь сельским хозяйством, для создания противопожарного разрыва ему потребовалось выпилить деревья.

Минприроды Алтайского края подтвердило, что на этой земле находится ареал обитания краснокнижных птиц и растений, уникальность территории заключается еще и в том, что ранее здесь находилось болото, которое естественным образом начало зарастать березами. Сельчане опасаются, что снос насаждений возобновит процесс эрозии почвы.

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