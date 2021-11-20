Горняк22: Врач рассказал, как распознать поражение легких при коронавирусе

Врач. Больница Фото: pixabay.com

По словам врача Сергея Пурясева, поражение легких можно определить без компьютерной томографии, но внештатный пульмонолог Минздрава отметил, что без КТ полную картину увидеть нельзя

Низкое содержание кислорода в крови, одышка и кашель говорят о поражении легких, заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, сообщает URA.RU.

«Если вместо положенных 98 сатурация у человека 80 или ниже, то идет нарушение оксигенации организма. Это явный признак гипоксии. Появление одышки в состоянии покоя или при физической нагрузке. Проявление воспалений, бронхитов, кашля и мокроты», – рассказал он.

Специалист также отметил, что поражение легких можно выявить с помощью функции внешнего дыхания. По словам врача, эта процедура определяет скорость вдоха, выдоха, объем насыщения, объем легких. КТ делается в экстренных случаях.

При этом внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев подчеркнул, что без компьютерной томографии все же нельзя узнать полную картину заболевания.

«Вреднее не знать, что происходит в легких. Можно упустить болезнь. Мы должны понимать, что у человека не только снижен кислород, но и знать где, какое поражение, на каком уровне», – объяснил он.

Ранее барнаульский врач рассказала, чем лучше ревакцинироваться от ковида. По словам специалиста, сегодня нет данных о том, что можно многократно прививаться «Спутником V», поэтому если отсутствует препарат «Спутник Лайт», то граждане, которые переболели или пришли на ревакцинацию, могут привиться препаратом «КовиВак».

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