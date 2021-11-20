Горняк22: Астрологи указали знаки зодиака, для которых 2022 год сложится нелегко

Конфликт. Ссора Фото: pexels.com

По словам специалиста, в год Водяного Тигра звезды будут благосклонны не ко всем знакам зодиака. Некоторым их них придётся пережить финансовые трудности, а также проблемы в семье

В 2022 году Раки будут ссориться с родными и близкими. Людям этого знака не стоит принимать решения сгоряча и раздувать из мухи слона. В накаленные периоды им лучше сделать перерыв, успокоиться и подумать о происходящем.

Этому знаку также не стоит ждать лояльности и поблажек от преподавателей. В будущем году Ракам придется каждый раз доказывать, что они достойны хорошей оценки. Им лучше заранее серьёзно настроиться на учебу, ведь прогулы и халатное отношение сыграют не в их пользу, сообщает «Слово и Дело».

Чтобы предотвратить ссоры с близкими, Львам придется поработать над излишней самоуверенностью. Представителям этого знака нужно научиться прислушиваться к мнению друзей и принимать конструктивную критику.

Львам придётся идти на компромиссы и признавать свои ошибки. Если они начнут думать не только о себе, но и о других людях, год станет для них благоприятным.

Стрельцов ожидают финансовые трудности и внеплановые крупные расходы. В 2022 году они будут тратить денег налево и направо, не задумываясь о завтрашнем дне. В итоге это может привести к конфликтам с близкими. При этом если представители этого знака смогут монетизировать своё любимое хобби, их ожидает прибыль.

Ранее астролог перечислил знаки зодиака, которые станут счастливыми в 2022 году. По его словам, у Овнов будет шанс построить фундамент для стабильной жизни, а Ракам Год Водяного Тигра принесёт долгожданное равновесие и гармонию.

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