Горняк22: Ветер, снег и до -13 градусов ожидается 20 ноября в Алтайском крае

Мороз. Зима Фото: Анна Меньшикова

Уже к понедельнику в регионе снова ожидается плюсовая температура воздуха по краю. Кроме того, вернутся снегопады и метели

Погода в Алтайском крае

20 ноября после морозной пятницы ожидается небольшое потепление: воздух прогреется до -8…-13 градусов, но местами в предгорьях будет до -3 градусов. В отдельных районах в этот день пройдет небольшой снег, утром возможны изморозь и туман. На дорогах сохранятся гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 17 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре в субботу ожидается до -8…-10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, с порывами до 14 м/с.

ТОЛК