Горняк22: В Горно-Алтайске задержали подозреваемого в надругательстве над девушкой

Следственный комитет Фото: Следственный комитет России

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей)

Полиция Горно-Алтайска (Республика Алтай) задержала подозреваемого в надругательстве над молодой женщиной. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 14 ноября. Неизвестный на улице напал на прохожую и, «применив к ней насилие, совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера».

Личность подозреваемого удалось оперативно установить – им оказался местный житель. Предварительно, в момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи предъявили мужчине обвинения, на время следствия его поместили в СИЗО.

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