Горняк22: Ford Focus загорелся на выезде со двора барнаульской многоэтажки

Место происшествия Фото: телеграм-канал "В курсе 22"

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что передняя часть иномарки полыхает открытым огнем, а рядом суетятся пожарные. Вероятно, после случившегося автомобиль восстановлению не подлежит

Легковой автомобиль загорелся в Барнауле утром 19 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал «В курсе 22».

Инцидент произошел по адресу: улица Бехтерева, 8. Ford Focus вспыхнул на выезде со двора жилой девятиэтажки.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что вся передняя половина иномарки полыхает открытым огнем. На месте работали пожарные.

Причина произошедшего не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что под Павловском на площади 800 «квадратов» сгорело кафе «Майя».

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