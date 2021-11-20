Горняк22: Певица Марина Хлебникова после пожара попала в тяжелом состоянии на ИВЛ

Марина Хлебникова Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

По словам очевидцев, первыми дым в доме почувствовали соседи, которые побежали будить семью артистки. Спасателей вызвала дочь певицы Доминика, которая также находилась в квартире

В Москве певицу Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в квартире, сообщает РИА Новости.

Врачи диагностировали у нее отравление угарным газом. Артистка также получила ожоги по всему телу.

18 ноября в в двухуровневой квартире певицы начался пожар. Огонь охватил 10 кв. метров на втором этаже. По словам очевидцев, из подъезда на носилках сперва вынесли мужчину. Он был в сознании. Следом сотрудники МЧС вынесли певицу. Она была без сознания, в обгоревшей одежде и ожогах.

Певицу положили на землю и начали откачивать, так как в машине скорой уже был мужчина. Всего из квартиры спасли пять человек.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. По словам дочери певицы, причиной возгорания могла стать сигарета, которую перед этим ее мать курила у окна. Перед пожаром Хлебникова была сильно уставшая, так как только приехала с гастролей, сообщает «РЕН ТВ».

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