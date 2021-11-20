Горняк22: В Барнауле произошел коммунальный потоп на дороге

Фото: vk.com/incident22

На месте уже работают коммунальные службы. Известно, что произошел порыв на сетях городского Росводоканала, сотрудники которого приехали на место ЧП

Утром 19 ноября в Барнауле произошла коммунальная авария. В районе улицы Сиреневой вода затопила проезжую часть. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

«Классика на барнаульских улицах. При понижении температуры начинаются порывы», – говорится в сообщении.

Между тем в «Росводоканале Барнаул» сообщили, что сейчас выход воды на поверхность остановлен и дорожные службы очищают проезжую часть от наледи. Специалисты приступили к устранению аварии.

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