Горняк22: Полгода трагедии: пострадавшие на батуте в Барнауле дети заново учатся ходить

Детская реанимация Фото: телеканал "Толк"

Одной из девочек оформили инвалидность. При этом обвиняемая по уголовному делу хозяйка батута, по словам одной из семей, оказала скромную матпомощь лишь однократно

Два ребенка, пострадавшие при опрокидывании батута минувшим летом в Барнауле, спустя полгода после трагедии продолжают проходить лечение и реабилитацию. Об этом пишет «МК на Алтае».

Мать старшей, четырехлетней, девочки рассказала изданию, что ее дочери приходится вновь осваивать навыки ходьбы.

«Две недели назад мы начали потихоньку ходить. Нагрузки чередуем, чтобы не нагружать ноги и позвоночник – на улицу пока не выходим. По факту Вика учится заново ходить», – рассказала Марина.

Женщина говорит, что за это время семья перенесла много трудностей, пришлось обращаться за психологической помощью. Ее дочь «постоянно лежит в больницах», в последний раз ее выписали буквально на днях.

«Несмотря на восстановление, у нас добавился новый диагноз по неврологии – «нейропатия». В декабре ребенок снова ляжет на операцию – врачи будут убирать металлическую пластину из бедра», – говорит мать Вики.

У девочки наблюдается задержка речевого развития. Ребенку оформили инвалидность и выдали инвалидную коляску.

Второй пострадавшей – трехлетней – врачи также долгое время не разрешали вставать, и лишь недавно она пошла. Но, по словам адвоката семьи, у ребенка уже проявляются последствия травмы – например, в виде патологии зрения.

«Уголовное дело находится на стадии предварительного следствия, поскольку необходимо установить весь круг повреждений от травмы, а их со временем становится все больше. Пока идет судмедэкспертиза, только после ее окончания мы ознакомимся с материалами дела», – говорит адвокат Ольга Кузьминых.

30 мая у барнаульского торгового центра «Район» перевернулся батут с детьми. Пострадали две находящиеся в это время на аттракционе девочки. Старшая получила наиболее тяжелые травмы – девочка почти на месяц потеряла слух и способность говорить. Также у нее был серьезный перелом бедра.

После ЧП следственные органы возбудили уголовное дело. 51-летнюю хозяйку батута сначала отправили под домашний арест, а потом меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Предпринимательница изначально предлагала семьям компенсацию – по 1 млн рублей на каждую девочку. Но они отказались от денег из-за боязни, что потом не смогут получить компенсацию по суду. Потом родители приняли небольшую матпомощь от бизнесвумен – по 300 и 200 тысяч рублей.

По словам родителей одной из малышек, с тех пор обвиняемая никак не помогает их семье.

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