Горняк22: Дефицит мяса возник на рынках Барнаула из-за запрета на домашний забой

Фото: Толк

На «Докучаевском» и «Янтарном» найти мякоть говядины журналистам уже не удалось. На вопрос, когда будет поставка, продавцы лишь разводят руками

Рынки Барнаула столкнулись с дефицитом мяса после введения новых правил по забою скота на продажу. Об этом сообщает «Амител».

Журналисты издания обошли базары и обнаружили, что «на прилавках пусто» – уже в минувшие выходные, сразу после вступления в силу регламента, люди ринулись закупаться впрок, набирая разом на 15-35 тысяч рублей.

Продавцы рассказали изданию, что в ближайшее время поставок не предвидится. По их словам, фермерские хозяйства взяли паузу – везти на бойню скот слишком накладно. Они рассчитывают, что ситуация прояснится на предстоящей прямой линии с губернатором края.

Между тем небольшие хозяйства уже начали сбывать мясо нелегально: по знакомым, через интернет и на улицах безо всякого ветеринарного контроля.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», согласно которому забивать скот на продажу в своем дворе стало незаконно, вступил в силу в Алтайском крае 11 ноября. Сейчас это можно делать только на специализированных бойнях, которые есть далеко не в каждом районе. Ранее «Толк» сообщал о том, что в регионе прогнозируют рост цен на мясо с введением новых требований.

ТОЛК