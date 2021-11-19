Горняк22: Губернаторские елки отменили в Алтайском крае из-за эпидситуации

Дети на новогоднем празднике Фото: Анна Меньшикова

Однако родители смогут отвести детей на праздник в индивидуальном порядке. В 2020 году такие мероприятия из-за пандемии прошли в онлайн-формате

В Алтайском крае на Новый год не будет традиционных губернаторских елок. Об этом 18 ноября на пресс-конференции сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

Она пояснила, что на театры и другие культурные учреждения края на Новый год будут распространяться все действующие ковидные ограничения.

При этом, по словам Безруковой, у родителей будет возможность в частном порядке сводить ребенка на праздничное новогоднее мероприятие.

Ранее стало известно, что в Барнауле отменили фейерверк и массовый праздник на Новый год.

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