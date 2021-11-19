Горняк22: Деревья в центре Барнаула вырубили из-за их аварийности и антисанитарии вокруг

Пень Фото: pixabay.com

В «Шишковке» подробно разъяснили, почему им не потребовалось разрешение на снос нескольких деревьев и чем они угрожали жителям

В сквере Барнаула, расположенном у краевой библиотеки им. Шишкова, где недавно обеспокоенные жители наблюдали вырубку деревьев, уберут лишь семь аварийных деревьев, из которых пять кленов и один тополь – так называемый самосев, а у одной березы крона высохла более чем на треть. Эти растения представляли угрозу жителям, а кроме того, стали использоваться маргиналами для распития алкоголя и туалета. Так ситуацию прокомментировали в библиотеке, которая эксплуатирует этот участок.

Здесь объяснили, что еще в начале сентября библиотека обратилась в отдел ЖКХ Октябрьского района и в отдел благоустройства и озеленения профильного комитета мэрии для согласования сноса нескольких аварийных деревьев. Причиной послужило то, что незадолго до этого во время ночного урагана на центральный тротуар сквера с изросших кленов упало несколько больших веток.

Но в администрации объяснили, что власти города согласовывают снос деревьев только на участках, принадлежащих городу или государственная собственность на которые не разграничена. Территория же сквера находится в собственности края и управляет ею «Шишковка».

Директор Татьяна Егорова подчеркивает, что библиотека полностью содержит участок: оплачивает земельный налог, следит за безопасным состоянием зеленых насаждений, ухаживает за территорией. Здесь скашивают траву, чистят дорожки, собирают опавшую листву, убирают мусор и т. д.

Собственная комиссия библиотеки осмотрела деревья, чтобы оценить степень аварийности деревьев в соответствии с утвержденными критериями, и приняла решение о сносе семи насаждений. Они, по словам Егоровой, стали представлять угрозу жизни и здоровью – жителей близлежащих домов, города, всех приезжающих на обследование в Диагностический центр, а также участников мероприятий, которые библиотека летом часто проводит в сквере.

«Кроме того, заросли кленов периодически стали использоваться некоторыми людьми, компаниями в качестве места распития спиртных напитков, туалета, выброса мусора и отходов», – объяснили в библиотеке.

15 ноября библиотека начала спиливать эти деревья. После шума в СМИ она прекратила работы, чтобы еще раз выяснить у властей, требуется ли согласование. Но им вновь объяснили, что нет.

ТОЛК